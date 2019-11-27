В Казахстане в 2020 году откроют движение на 1373 км автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках продолжения реализации государственной программы «Нурлы жол» в период с 2020 по 2026 годы планируется охватить реконструкцией 10 тыс. километров автомобильных дорог республиканского значения, на 1373 км из них будет открыто движение уже в следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, по направлению «Центр-Юг» планируется открыть движение на 311 км, на трассе «Петропавловск-Курган» будет сданы в эксплуатацию 37 км, по проекту «Центр-Восток» будет запущено движение транспорта на 13 км, на автодороге «Костанай - Денисовка» - на протяжении 65 км, а на трассе «Актобе-Кандыагаш-Макат» - на 160 км. Также в следующем году планируется открытие на 60 км по направлению «Атырау-Астрахань», по проекту «Осиновский перевал» будет введено 32 км, на автодороге «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» откроют движение на 384 км, на «Узынагаш-Отар» - на протяжении 96 км.

Планируется ввод в эксплуатацию 60 км трассы «Ушарал-Достык» и 155 км автодороги «Калбатау-Майкапшагай».

Напомним, в 2020 году на 5917 км будет введена система платности, а к 2025 году протяженность платных дорог составит 11,7 тыс.км.