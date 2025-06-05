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    11:40, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане ужесточили требования к пляжам и зонам отдыха

    В Казахстане изменились правила безопасности на водоемах. Министр по чрезвычайным ситуациям подписал приказ от 29 мая 2025 года, в котором внесены новые требования, передает агентство Kazinform.

    Безработные карагандинцы стали пляжными спасателями
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    В ведомстве отметили, что теперь местные исполнительные органы не допускают открытие зоны массового отдыха, туризма и спорта на водоемах и водохозяйственных сооружениях, если там нет спасательных постов. Эти посты должны быть укомплектованы профессиональными инструкторами, необходимым спасательным оборудованием и средствами. 

    Также обязательно наличие помещения для оказания первой медицинской помощи — с дежурным медработником, нужными инструментами и лекарствами. Кроме того, на таких объектах должны быть оборудованы отдельные участки для купания детей (детский пляж).

    Ранее в правилах говорилось об укомплектовании спасательных постов спасателями-дружинниками.

    Приказ вступает в силу с 15 июня 2025 года.

    Ранее сообщалось, что в Актобе большинство пляжей не готовы к купальному сезону.

    Теги:
    МЧС летний отдых Вода Безопасность
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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