Большинство пляжей не готовы к купальному сезону в Актобе

В текущем году в Актюбинской области планировалось открыть 64 пляжа. Специалисты областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) провели проверку дна водоемов в 71 месте. По итогам обследования было установлено, что 28 из них представляют опасность для купающихся. Причиной стали небезопасные условия — чрезмерная глубина, илистое дно и густая водная растительность.

— В связи с отсутствием необходимых средств спасения (включая спасательные посты и присутствие обученных спасателей-добровольцев), разрешение на открытие было выдано только 23 пляжам из 43. Оставшиеся 20 мест (в том числе 13 в городе Актобе, 1 в Айтекебийском районе, 3 в Темирском, 1 в Кобдинском, 1 в Каргалинском и 1 в Шалкарском) не получили разрешения на функционирование по причине отсутствия спасательного оборудования и персонала. В настоящее время в городе Актобе проводится повторная проверка 13 пляжей, результаты которой станут известны до 4 июня. Кроме того, департамент чрезвычайных ситуаций, в соответствии с поступившими заявками от районных акиматов, организовал обучение для 59 спасателей-добровольцев, которые будут нести дежурство на пляжах, — сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

На сегодняшний день в Актюбинской области функционируют 23 пляжа. Из них четыре расположены в черте города Актобе. Адреса городских пляжей следующие:

Зона отдыха «GREEN LAND» — г. Актобе, поселок Кирпичный, ул. 35/1; Зона отдыха «Алау» — г. Актобе, жилой массив Ясное, ул. 274А; Зона отдыха «Тропикана» — г. Актобе, ул. Кунаева, 2Б; Пляж «BarBQ» — г. Актобе, жилой массив Ясное, ул. 52Б.

Пляжи в районах Актюбинской области:

В Байганинском районе — коммунальные пляжи в селах Алтай батыр и Миялы; В Иргизском районе — коммунальные пляжи в селах Иргиз и Аманколь; В Мартукском районе — коммунальный пляж в селе Мартук; В Мугалжарском районе — пляж «Семейный» в селе Аккемер; В Уилском районе и коммунальные пляжи в селах Коптогай и Уил; В Кобдинском районе — коммунальные пляжи в селах Жарык, Алия, Кызылжар, Кобда и Егиндыбулак; В Хромтауском районе — пляжи в селах Коктобе, Кудыксай и Копа, а также коммунальный пляж «Мугалжар» в городе Хромтау.

Напомним, что в Актюбинской области зафиксированы два трагических случая гибели детей на воде. Один инцидент произошёл в реке Елек, другой — на озере Шалкар. Служба по чрезвычайным ситуациям обращается к родителям с призывом проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности при нахождении детей у водоемов.