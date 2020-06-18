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В Казахстане увеличилось число тяжелых случаев заболевания коронавирусом

18 Июня 2020 18:51
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В Казахстане увеличилось число тяжелых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отделениях реанимации находятся 125 пациентов. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При росте заболеваемости также пропорционально растет число тяжелых случев пневмонии. Если в апреле-марте в отделениях реанимации находилось 30-35 пациентов в крайне тяжелом состоянии, то сегодня мы констатируем, что в отделениях реанимации находятся 125 реанимационных пациентов, из них у двух пациентов применяются аппараты экстракорпоральной оксигенации легких - это высокотехнологичная услуга, которая позволяет обеспечивать организм кислородом», - сказала Лязат Актаева.

Ранее она сообщила, сколько человек умерло непосредственно от коронавирусной инфекции в Казахстане.

«От коронавирусной инфекции в стране умерло 97 пациентов. Это те случаи, где коронавирусная инфекция явилась непосредственной причиной смерти. Вместе с тем, есть 54 случая смерти от других основных заболеваний, таких как инфакт, инсульт, онкологические заболевания, где коронавирусная инфекция была диагностирована и явилась сопутствующей патологией», - сказала Лязат Актаева, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Она также добавила, что если в апреле процент летальности составлял порядка 1,3 – 1,4%, то сейчас он составляет 0,5-0,6% даже без учета бессимптомных случаев.



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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Серик Сабеков

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