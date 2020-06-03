В Казахстане увеличилась переработка мяса и молока - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отрасли животноводства в стране сохраняется устойчивый рост на уровне 4%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализованные меры через кредитование и дополнительное субсидирование дали свой эффект. Так, наблюдается положительная динамика в росте поголовья сельскохозяйственных животных: крупно-рогатого (КРС) и мелко-рогатого скота (МРС) на 2,7%, лошадей - на 11,5%, свиней - на 2,5%, птиц - на 1,6%. В 2019 году производство красного мяса увеличилось на 5,8%, а мяса птицы на 15,8%», - сообщил Сапархан Омаров в ходе отчетной онлайн- встречи на площадке СЦК.

По данным министра, за счет государственной поддержки увеличилась переработка молока на 7%, а переработка мяса - на 8%.

«При этом загруженность молзаводов увеличилась на 18%, а мясокомбинатов на 21,6%. На развитие животноводства КазАгро в 2019 году направлено 156,5 млрд тенге. Профинансирован завоз 82 тысяч голов КРС стоимостью 53 млрд тенге и закуп 374 тысяч МРС на 12,3 млрд тенге. Также профинансировано 16 новых инвестиционных проектов стоимостью 19,1 млрд тенге. Таким образом, с учетом ранее профинансированных проектов, в 2019 году обеспечен ввод 54 инвестпроектов в сфере животноводства общей стоимостью 64,3 млрд тенге», - проинформировал глава ведомства.

Как отметил глава Минсельхоза, в текущем году планируется финансирование закупа 100 тысяч голов КРС и 300 тысяч голов МРС, также в рамках импортозамещения запланированы к реализации проекты по производству 46 тысяч тонн молока и 30 тысяч тонн мяса птицы.