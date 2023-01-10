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В Казахстане увеличат посевные площади риса, овощей, бахчевых и кормовых культур

10 Января 2023, 08:35
В Казахстане увеличат посевные площади риса, овощей, бахчевых и кормовых культур

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошло первое заседание оперативного штаба по подготовке к весенне-полевым работам 2023 года. Согласно данным областных акиматов прогнозные посевные площади в текущем году будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свеклой. Ожидается рост посевных овощных и бахчевых культур. Также на 9,9 тысяч га возрастут посевные площади риса.

Государством будут продолжена реализация программ субсидирования растениеводства. Так, в 2023 году на субсидирование развития семеноводства местными бюджетами предусмотрено 11,4 млрд тенге.

Что касается минеральных удобрений, то потребность в этом году составляет 703 тысячи тонн.

На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге, однако этого недостаточно для полного обеспечения нужд аграриев, учитывая рост цен на удобрения. В МСХ считают необходимым акиматам рассмотреть возможность увеличения объемов бюджетных средств исходя из потребностей.

Заявки на субсидирование фермеры могут подать через новую государственную информационную систему gosagro.kz.

Кроме того, и были подняты обеспечения ГСМ и технического обеспечения весенней посевной кампании, в целом планируется что в ней примут участие 141,7 тысячи тракторов, 4,3 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 73,2 тысячи сеялок и 221,2 тысячи почвообрабатывающих орудий.

По итогам заседания оперативного штаба акиматам областей было рекомендовано скорректировать прогнозную структуру посевных площадей с учетом производства социально-значимых культур и вести особый контроль за их производством, а также держать на постоянном контроле вопрос обеспечения фермеров семенами, ГСМ и другими товарно-материальными ценностями.


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