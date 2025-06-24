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    13:52, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане утверждено положение о Комитете атомного надзора и контроля

    Председатель Агентства РК по атомной энергии подписал приказ от 9 июня 2025 года, которым утверждено Положение о республиканском государственном учреждении «Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии», передает агентство Kazinform.

    АЭС
    Фото: storage.googleapis.com

    — Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии (Комитет) является ведомством Агентства РК по атомной энергии, осуществляющим руководство в области использования атомной энергии, — говорится в документе.

    Комитет обладает полномочиями принимать самостоятельные решения по вопросам, связанным с ядерной, радиационной и физической безопасностью, и в своей работе опирается на законодательство Казахстана, а также на международные соглашения и обязательства, включая сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.

    Финансирование работы Комитета осуществляется за счет средств республиканского бюджета, в рамках положений законодательства Республики Казахстан.

    Основные задачи и функции Комитета:

    • обеспечивает реализацию государственной политики в области использования атомной энергии в пределах своей компетенции;
    • осуществляет регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в области использования атомной энергии и участвует в выполнении стратегических функций Агентства в пределах компетенции;
    • разрабатывает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг;
    • осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;
    • осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции;
    • осуществляет лицензирование и разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;
    • осуществляет разрешительный контроль;
    • подготавливает предложения по совершенствованию законодательства РК в области использования атомной энергии;
    • осуществляет государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии;
    • осуществляет контроль и надзор за состоянием антитеррористической защищенности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных материалов, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, участвует в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности производственных объектов;
    • осуществляют контроль за соблюдением норм и правил радиационной безопасности, условий лицензий;
    • устанавливает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса РК;
    • разрабатывает критерии оценки степени риска и проверочные листы в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
    • осуществляет государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля в области использования атомной энергии;
    • разрабатывает и утверждает правила проведения расследования в области использования атомной энергии;
    • разрабатывает перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);
    • применяет меры оперативного реагирования в отношении нарушений требований законодательства РК в области использования атомной энергии;
    • разрабатывает уровни изъятия для ядерных материалов, радиоактивных веществ и электрофизических установок, подлежащих лицензированию в сфере использования атомной энергии;
    • обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;
    • принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;
    • осуществляет контроль специфических товаров в области использования атомной энергии;
    • участвует в пределах компетенции в реализации государственной политики в сфере контроля специфических товаров;
    • осуществляет контроль специфических товаров в пределах компетенции, установленной законом «О контроле специфических товаров» и законодательством РК;
    • ведет государственный учет ядерных материалов и источников ионизирующего излучения;
    • обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства РК об использовании атомной энергии;
    • принимает решение о постановке на государственный учет или снятии с государственного учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения;
    • согласовывает выдачу лицензии уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование в области контроля специфических товаров, на экспорт и импорт ядерных и специальных неядерных материалов, оборудования, установок, технологий, источников ионизирующего излучения, оборудования и соответствующих товаров, и технологий двойного применения (назначения), работ, услуг, связанных с их производством;
    • утверждает конструкции транспортных упаковочных комплектов, а также распространяет действие сертификатов-разрешений на них, утвержденных уполномоченными органами других стран, на территории РК;
    • разрабатывает методические рекомендации для физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, относительно методов и способов подтверждения соответствия объекта использования атомной энергии требованиям ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности, установленным законодательством РК в области использования атомной энергии;
    • осуществляет анализ и сверку полученной информации о наличии, перемещении и местонахождении источников ионизирующего излучения и вносит ее в реестр источников ионизирующего излучения;
    • проводит аттестацию персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;
    • проводит аккредитацию организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;
    • ведет реестр аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;
    • рассматривает и согласовывает поправки к плану обеспечения ядерной физической безопасности;
    • рассматривает отчет эксплуатирующей организации о причинах события, его обстоятельствах и последствиях, а также о корректирующих мерах, предпринятых или которые будут предприняты и в случае события, связанного с попыткой или фактического несанкционированного доступа, несанкционированного изъятия или диверсии;
    • получает информацию от эксплуатирующей организации о состоянии обеспечения физической защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения;
    • согласовывает специальные условия транспортировки ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
    • размещает на интернет-ресурсе Комитета реестр аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;
    • предоставляет в Международное агентство по атомной энергии сведения, содержащиеся в базе данных о ядерных материалах и урановой продукции, в соответствии с международными обязательствами РК;
    • проводит сверку данных, предоставляемых физическими и юридическими лицами, о наличии, перемещении и местонахождении урановой продукции и ядерных материалов, в предварительных уведомлениях, уведомлениях и отчетах, с предыдущими данными;
    • проводит проверку информации, предоставляемой физическими и юридическими лицами в предварительных уведомлениях, уведомлениях и отчетах о наличии, перемещении и местонахождении урановой продукции и ядерных материалов, о регистрационных данных физического или юридического лица, наличии лицензии на соответствующий вид деятельности в области использования атомной энергии, наличии лицензии на экспорт или импорт;
    • разрабатывает и утверждает перечень тестовых вопросов для проведения аттестации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;
    • создает комиссию, проводящую аттестацию персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;
    • согласовывает план локальной проектной угрозы, предоставляемый эксплуатирующей организацией;
    • осуществляет оценку радиационной безопасности;
    • анализирует и утверждает результаты оценки радиационной безопасности;
    • разрабатывает, согласовывает нормативные технические документы в сфере использования атомной энергии;
    • согласовывает установленную эксплуатирующей организацией категорию потенциальной радиационной опасности и безопасность радиационного объекта;
    • согласовывает перечень применимых инженерно-технических норм и правил для конструкций, систем и элементов ядерных установок, соответствующих требованиям технических регламентов или международным требованиям, или требованиям, утвержденным в стране их происхождения;
    • выдает заключение по результатам рассмотрения предварительного отчета по анализу безопасности;
    • разрабатывает состав и содержание отчета по анализу безопасности;
    • согласовывает технологический регламент эксплуатации ядерных установок и ряд других.

    — Руководство Комитетом осуществляется председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций, — говорится в тексте.

    Также был утвержден Перечень территориальных органов Комитета:

    Западная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;

    Южная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;

    Восточная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии.

    Приказ вступает в силу с 4 июля.

    Теги:
    Закон и право Безопасность Атомная станция Атомная энергетика
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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