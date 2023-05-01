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В Казахстане утвердили требования к фермерским теплицам

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Мая 2023, 16:21
В Казахстане утвердили требования к фермерским теплицам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стандарт вступает в силу с 1 мая 2023 года. Стандарт разработал Казахстанский институт стандартизации и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТИ.

Как пояснили в пресс-службе МТИ, стандарт был разработан в реализацию приказа министра сельского хозяйства РК от 23 июля 2018 года № 317 от 23 июля 2018 года № 317 «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» по паспорту проекта № 12 «Строительство и расширение тепличного комплекса» с целью установления стандартизированных требований к теплицам фермерского типа.

«Тепличный комплекс должен включать: автономные источники тепловой энергии (при необходимости), термоаккумулятор, систему обогрева и климатического контроля, систему автоматического доувлажнения воздуха, досветки, производства углекислого газа, зашторивания, технологию беспочвенного выращивания на искусственном субстрате (в случае отсутствия почвы для выращивания), автоматические системы малообъемного выращивания культур (капельное орошение, узлы подготовки питательных растворов, водоподготовка», - говорится в паспорте.

Как пояснили в пресс-службе МТИ, для того, чтобы тепличники смогли получать субсидии, теплица должна будет соответствовать стандарту, устанавливающему общие требования к фермерским теплицам, конструктивному исполнению и материалу покрытия теплиц, а также оснащению тепличных комплексов.

В целях полного и всестороннего учета проблем тепличного производства, а также скорейшей разработки стандарта на теплицы, удовлетворяющего потребностям отрасли, была создана рабочая группа из представителей Министерства сельского хозяйства, тепличных ассоциаций, руководителей тепличных комплексов и фермерских хозяйств.

По словам руководителя управления развития растениеводства Министерства сельского хозяйства Карлыгаш Нурихановой, скорейшее введение стандарта необходимо для дальнейшего внесения соответствующих изменений в условия программы финансирования тепличных хозяйств.

В свою очередь председатель Ассоциации теплиц Казахстана Канат Кошманов заявил, что тепличники готовы к принятию национального стандарта, направленного на поддержку тепличных хозяйств и дальнейшее развитие тепличной отрасли Казахстана.


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