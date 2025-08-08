В Казахстане установят контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС

— Настоящим нормативно-правовым актом установлена форма заключения о поступлении валютной выручки, а также правила и сроки ее представления территориальными филиалами Национального банка Республики Казахстан, банками второго уровня, акционерными обществами «Банк Развития Кахахстана» и «Казпочта» в органы государственных доходов для определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возврату, — говорится в документе.

Цель проекта — обеспечение контроля за поступлением валютной выручки при проведении тематических проверок по подтверждению сумм налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату из бюджета.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 августа.

Ранее Премьер-министр разъяснил необходимость повышения ставки НДС в Казахстане.