    18:26, 07 Август 2025 | GMT +5

    В Казахстане установят контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС

    Подготовлен проект приказа министра финансов «Об установлении формы заключения о поступлении валютной выручки, правил и сроков представления такого заключения», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    — Настоящим нормативно-правовым актом установлена форма заключения о поступлении валютной выручки, а также правила и сроки ее представления территориальными филиалами Национального банка Республики Казахстан, банками второго уровня, акционерными обществами «Банк Развития Кахахстана» и «Казпочта» в органы государственных доходов для определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возврату, — говорится в документе

    Цель проекта — обеспечение контроля за поступлением валютной выручки при проведении тематических проверок по подтверждению сумм налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату из бюджета.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 августа.

    Ранее Премьер-министр разъяснил необходимость повышения ставки НДС в Казахстане. 

