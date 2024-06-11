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    20:26, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане установили требования к производству органической продукции

    органические продукты
    Фото: freepik.com

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О производстве и обороте органической продукции», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Закон направлен на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции.

    В Законе также предусмотрен ряд новых положений.

    Во-первых, пересмотрены цели и задачи национального законодательства в области производства и оборота органической продукции.

    Во-вторых, расширен круг производителей органической продукции, который, помимо физических и юридических лиц, допускает отнесение к таковым объединения производителей органической продукции (простые товарищества), осуществляющие производство органической продукции.

    В-третьих, Законом предусмотрены условия перехода к производству органической продукции, установлены требования к ее производству, маркировке и обороту.

    В-четвертых, в целях соответствия международным практикам и стандартам в области производства органической продукции предусмотрены положения по формированию и функционированию системы совместных гарантий (PGS), основанной на принципах добровольного участия, внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Теги:
    Сельское хозяйство Акорда Президент Казахстана Закон и право
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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