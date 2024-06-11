В Казахстане установили требования к производству органической продукции

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О производстве и обороте органической продукции», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции.

В Законе также предусмотрен ряд новых положений.

Во-первых, пересмотрены цели и задачи национального законодательства в области производства и оборота органической продукции.

Во-вторых, расширен круг производителей органической продукции, который, помимо физических и юридических лиц, допускает отнесение к таковым объединения производителей органической продукции (простые товарищества), осуществляющие производство органической продукции.

В-третьих, Законом предусмотрены условия перехода к производству органической продукции, установлены требования к ее производству, маркировке и обороту.

В-четвертых, в целях соответствия международным практикам и стандартам в области производства органической продукции предусмотрены положения по формированию и функционированию системы совместных гарантий (PGS), основанной на принципах добровольного участия, внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции.

Текст Закона публикуется в печати.