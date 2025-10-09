В Казахстане усилят контроль за работой призывных комиссий

По его словам, с 2018 года Министерство обороны внедряет цифровизацию учета призывников и военнообязанных через информационную систему «Интеграционный шлюз автоматизированного учёта мобилизационного ресурса».

В рамках ведомственной программы «Цифровая профилактика» планируется дальнейшая автоматизация отдельных элементов процесса призыва:

интеграция информационных систем Министерства обороны с медицинской системой «Е-медосмотр» для доступа к информации о заболеваниях и травмах призывников. Система уже используется в Астане, Шымкенте, Алматы, ЗКО и области Жетысу;

цифровизация протоколов заседаний призывных комиссий. По словам Жумангарина, это позволит осуществлять дистанционный контроль за законностью принимаемых решений.

Вместе с тем, реализуется проект «Smart военкомат», направленный на минимизацию участия граждан и юридических лиц в процедурах, связанных с воинским учетом. В рамках проекта уже цифровизированы следующие процессы:

автоматическая постановка граждан на воинский учет при смене места жительства;

автоматическая регистрация 17-летних юношей в военкомате (ранее требовалось личное присутствие и медосмотр, ежегодно на это расходовалось около 1 млрд тенге);

автоматическое предоставление отсрочки или освобождения от призыва (для учащихся, женатых, имеющих детей, инвалидов, сельских педагогов);

оперативный обмен данными с Министерством труда и соцзащиты для оформления пособий и пенсий без справок, а также освобождение работодателей от обязанности ежемесячной отчетности о приеме и увольнении работников.

Ранее стало известно, что Минобороны РК хочет признать СМС-уведомление о призыве официальным.