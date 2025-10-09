РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:09, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане усилят контроль за работой призывных комиссий

    Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин рассказал о планах по цифровизации процесса призыва в армию, отвечая на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    армия. Нацгвардия
    Фото: Нацгвардия РК

    По его словам, с 2018 года Министерство обороны внедряет цифровизацию учета призывников и военнообязанных через информационную систему «Интеграционный шлюз автоматизированного учёта мобилизационного ресурса».

    В рамках ведомственной программы «Цифровая профилактика» планируется дальнейшая автоматизация отдельных элементов процесса призыва:

    • интеграция информационных систем Министерства обороны с медицинской системой «Е-медосмотр» для доступа к информации о заболеваниях и травмах призывников. Система уже используется в Астане, Шымкенте, Алматы, ЗКО и области Жетысу;
    • цифровизация протоколов заседаний призывных комиссий. По словам Жумангарина, это позволит осуществлять дистанционный контроль за законностью принимаемых решений.

    Вместе с тем, реализуется проект «Smart военкомат», направленный на минимизацию участия граждан и юридических лиц в процедурах, связанных с воинским учетом. В рамках проекта уже цифровизированы следующие процессы:

    • автоматическая постановка граждан на воинский учет при смене места жительства; 
    • автоматическая регистрация 17-летних юношей в военкомате (ранее требовалось личное присутствие и медосмотр, ежегодно на это расходовалось около 1 млрд тенге);
    • автоматическое предоставление отсрочки или освобождения от призыва (для учащихся, женатых, имеющих детей, инвалидов, сельских педагогов);
    • оперативный обмен данными с Министерством труда и соцзащиты для оформления пособий и пенсий без справок, а также освобождение работодателей от обязанности ежемесячной отчетности о приеме и увольнении работников.

    Ранее стало известно, что Минобороны РК хочет признать СМС-уведомление о призыве официальным.

