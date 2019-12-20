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В Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий

20 Декабря 2019 14:13
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В Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы знаем, что сегодня есть разного рода препятствия для создания политических партий. Для их регистрации требуется 40 тысяч членов партии. Это когда-то было велением времени, теперь в новых политических условиях, учитывая мнения и просьбы наших граждан, мы должны изменить эту систему», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что теперь наше общество должно перейти к качественно новому периоду по партийному строительству. Поэтому при регистрации партий необходимо снизить требования по количеству членов партий до 20 тыс.

«Это очень важно, мы должны постепенно внести правки в закон о партиях и о выборах . Мы должны предусмотреть обязательную 30% квоту для женщин и молодежи, мы должны стимулировать активный приход женщин в политику, особенно в законотворческий процесс. Точно так же мы должны способствовать приходу в Парламент и в местные представительные органы молодежи», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Нацсовет-2019,
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Автор:

Серик Сабеков

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