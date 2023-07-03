В Казахстане уменьшилось количество очагов бруцеллеза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18,1 млн голов сельхозживотных исследовали в Казахстане с начала этого года. По результатам анализов у 17,5 тыс голов выявили бруцеллез, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В целом количество очагов бруцеллеза с января по июнь уменьшилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 44 неблагополучных пунктов оздоровлено 14, в остальных продолжаются соответствующие мероприятия.

На сегодняшний день эпизоотическая ситуация стабильная и находится под контролем ветеринарной службы Казахстана.

На территории Костанайской области с начала 2023 года было зарегистрировано 11 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, 6 из которых, уже лишились этого статуса. В неблагополучных пунктах задействованы 16 сотрудников и 4 единицы специальной техники Республиканского противоэпизоотического отряда. Проведенный анализ показал наличие заболевания у 1,8 тыс. голов скота. Зараженное поголовье направлено на убой, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

Вместе с тем, в ходе проверки деятельности ветслужбы акимата Костанайской области выявлены грубые нарушения норм и требований ветеринарного законодательства. В частности, в описях профилактических мероприятии обнаружены данные несуществующих людей. Специалисты на местах не охватывали в полной мере сельхоз животных диагностическими исследованиями на бруцеллез.

По всем выявленным нарушениям ветеринарные специалисты сельского и районного уровней привлечены к административной ответственности и наложен штраф на общую сумму 698,6 тыс. тенге.

Что касается Кызылординской области, то на территории региона зарегистрировано всего 2 неблагополучных пункта. Диагностика опасных болезней животных выявила в общей сложности 27 зараженных особей, которые были отправлены на санитарный убой. На сегодняшний день в неблагополучных пунктах сотрудниками Республиканского противоэпизоотического отряда проводятся оздоровительные мероприятия.

С учетом сложившейся ситуации в 2023 году в Кызылординской области, сотрудниками территориальной инспекции КВКН МСХ была проведена проверка деятельности ветслужбы акимата региона. По результатам которой за выявленные нарушения наложен штраф на общую сумму 215,6 тыс тенге.