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В Казахстане уменьшились площади с неудовлетворительным мелиоративным состоянием

1 Марта 2022 21:19
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В Казахстане уменьшились площади с неудовлетворительным мелиоративным состоянием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учитывая экономическое, социальное и экологическое значение развития орошаемого земледелия в сельском хозяйстве, в Казахстане проводится комплекс мер по снижению потерь воды при орошении сельскохозяйственных земель, внедряются экономические стимулы для внедрения современных технологий и инноваций, проводится диверсификация сельскохозяйственных культур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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В 2021 году площадь используемых орошаемых земель составила 1 527 тыс. га, что на 16,8 тыс. га больше, чем в 2020 году.

За последние 6 лет производство продукции растениеводства показывает положительную динамику. Так, если в 2020 году на орошаемых землях урожай был собран на 1,2 млн га, то в 2021 году данный показатель составил 1,4 млн. га.

Валовой сбор по сельскохозяйственным культурам на орошаемых землях за 2021 год, выглядит следующим образом: зерновые (включая рис) и бобовые – 1739,3 тыс. тонн, что на 23,8 % больше уровня 2020 года (1404,9 тыс. тонн), сахарная свекла – 331,4 тыс. тонн, что на 44,8 % больше уровня 2020 года (228,8 тыс. тонн), хлопок-сырец – 290,4 тыс. тонн, что на 10,8 % меньше уровня 2020 года (325,6 тыс. тонн), овощи – 2701,4 тыс. тонн, что на 23,8 % больше уровня 2020 года (2181,7 тыс. тонн), бахчевые – 2332,3 тыс. тонн, что на 23,1 % больше уровня 2020 года (1894,2 тыс. тонн), масличные – 244,9 тыс. тонн, что на 65,9 % больше уровня 2020 года (147,6 тыс. тонн).

Площадь орошаемых земель, на которых внедрены водосберегающие технологии по республике в 2021 году составила 258 тыс. га, что на 37 тыс. га больше уровня 2020 года.

В соответствии с Национальным проектом по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы, в 2022 году площадь орошаемых земель, на которых будут внедрены водосберегающие технологии планируется довести до 265 тыс. га.

В рамках субсидирования стоимости услуг по подаче воды в 2021 году освоено 1 938 млн тенге, что позволило просубсидировать 1 010 сельхозтоваропроизводителей.

Мониторингом и оценкой мелиоративного состояния орошаемых земель охвачен 1566,4 тыс. га, к категории с хорошим состоянием отнесены 761,4 тыс. га (49 %), с удовлетворительным состоянием представлены на площади 477,0 тыс. га (31 %), с неудовлетворительным состоянием выделены на площади 310,3 тыс. га или 20 % от общей подконтрольной площади.

Основная доля (200,2 тыс. га) орошаемых земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием находятся в Туркестанской области, где мелиоративное состояние зависит от геологического строения местности, а также гидрологических и ирригационных факторов.

Проведенный анализ за последние пять лет показывает, что площади с неудовлетворительным мелиоративным состоянием уменьшились с 316,7 тыс. га до 310,3 тыс. га.

Это связано с восстановлением и реконструкцией оросительных и коллекторно-дренажных сетей в рамках крупных инвестиционных проектов и эксплуатационных расходов самих водохозяйственных организаций, а также из-за улучшения соблюдений комплекса агротехнических мероприятий со стороны сельхозтоваропроизводителей за счет мер государственной поддержки.

Мониторингом и оценкой мелиоративного состояния орошаемых земель в 2022 году планируется охватить 1574,1 тыс. га орошаемых земель.

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#Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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