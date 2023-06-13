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    14:33, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    В Казахстане улучшается эпизоотическая ситуация – Ербол Карашукеев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане улучшилась эпизоотическая ситуация. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 2022 год и пять месяцев 2023 года у нас улучшилась эпизоотическая ситуация. У нас на 18% снизились очаги особо опасных болезней (в 2022 году). За пять месяцев текущего года практически в 2,2 раза по сравнению с пятью месяцами прошлого года улучшилась эпизоотическая ситуация, наличие очагов опасных заболеваний снизилось», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства обеспечить получение статуса страны, свободной от ящура.

    «Добиться снятия ограничений, введенных Всемирной организацией здоровья животных, на экспорт животноводческой продукции. В целях ускорения процесса открытия экспортных рынков надо заранее провести переговоры со странами-импортерами, в том числе с использованием признания принципа регионализации», - отметил Алихан Смаилов.


    Теги:
    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Правительство
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