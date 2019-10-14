В Казахстане убрано 99,2% площади зерновых культур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина о ситуации по завершению уборочной кампании доложил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

По данным Минсельхоза, в 2019 году уборочные работы в стране начались своевременно и, по данным областных акиматов, убрано 15,1 млн га из общей площади зерновых культур в 15,2 млн га, что составляет 99,2%. Намолочено 19,1 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 12,6 ц/га.

Летний сезон в этом году выдался достаточно жарким и засушливым, что стало причиной снижения урожайности зерновых. В результате ожидается снижение производства зерновых, по отношению к уровню прошлого года. Помимо аномальной летней жары, во время уборочных работ наблюдались продолжительные осадки (совокупно 15-20 суток), которые повлияли как на качество зерна, так и на урожайность.

По предварительным расчетам, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых может составить почти 19 млн тонн в бункерном весе, что на 2 млн меньше урожая 2018 года.

По оперативной информации акиматов областей по состоянию на 11 октября т. г., засыпано 1,9 млн тонн семян зерновых культур, что составляет 99%, в том числе по Костанайской области засыпка семян завершена на 98%. Работа по заготовке семян продолжается. Дефицита семян не ожидается.

Всего из нового урожая на элеваторы страны поступило 2,9 млн тонн, из них 1,8 млн тонн пшеницы и более 700 тыс. тонн ячменя.

Согласно оперативным данным, из зерна, поступающего на элеваторы, практически 80% составляет продовольственная пшеница, 20% — фуражная пшеница и пшеница, предназначенная для технических целей. В прошлом году показатель продовольственной пшеницы составлял 93%.

В наступившем 2019/20 маркетинговом году в связи с сокращением производства зерновых, экспортный потенциал будет снижен почти на 3 млн тонн против прошедшего сезона.

При этом, как подчеркнул С. Омаров, экспортная стратегия в этом сезоне будет отличаться от прошлого сезона, когда ставилась цель расширения экспортных направлений.

«В этом сезоне основная задача состоит в сохранении позиций на традиционных рынках сбыта казахстанского зерна: в странах Средней Азии — Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также Афганистана и Ирана», — пояснил министр сельского хозяйства.

Вместе с тем, было отмечено, что спрос со стороны традиционных импортеров тоже снизится вследствие высокого урожая в этих странах. В связи с чем, на этих направлениях необходимо обеспечить среднегодовой экспорт зерна и муки в объеме не ниже 5 млн тонн.

Также необходимо поддерживать в рамках достигнутых договоренностей (подписание протоколов) темпы экспорта на перспективном направлении в Китай — высококачественная пшеница Hi-Pro, ячмень.



