РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:51, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане убрано 85,7 % уборочной площади зерновых и зернобобовых культур

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 сентября 2021 года по республике убрано 13,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 85,7 % от их общей уборочной площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    При средней урожайности 9,1 ц/га намолочено 12,5 млн тонн зерна.

    В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, убрано 10,3 млн га, что составляет 89 % уборочной площади. Намолочено 8,6 млн тонн, урожайность 8,4 ц/га.

    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!