В Казахстане убрано 85,7 % уборочной площади зерновых и зернобобовых культур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 сентября 2021 года по республике убрано 13,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 85,7 % от их общей уборочной площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

При средней урожайности 9,1 ц/га намолочено 12,5 млн тонн зерна.

В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, убрано 10,3 млн га, что составляет 89 % уборочной площади. Намолочено 8,6 млн тонн, урожайность 8,4 ц/га.