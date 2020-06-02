В Казахстане три человека скончались от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - пациент 1959 года рождения,

город Шымкент - пациент 1956 года рождения,

Павлодарская область - пациентка 1935 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 44 летальных случаев.