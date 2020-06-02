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В Казахстане три человека скончались от коронавирусной инфекции
2 Июня 2020 22:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - пациент 1959 года рождения,
город Шымкент - пациент 1956 года рождения,
Павлодарская область - пациентка 1935 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 44 летальных случаев.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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