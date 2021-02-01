В Казахстане стартует вакцинация от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Одними из первых прививку получат вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Казахстан и будет распределена по всем регионам.

Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек.

Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Так, первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.

В Минздраве поясняют, что вакцинация в Казахстане является добровольной и будет проводиться только с согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено. С 1 февраля 2021 года начинается вакцинация против коронавирусной инфекции с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. С 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала 2021 года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства QazCovid-In, который в настоящее время находится на 3-й фазе клинических испытаний.

Вакцинация против коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения будет предложена на бесплатной основе. Отметим, что перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В целях своевременного реагирования человеку следует оставаться под медицинским наблюдением первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину. Специалисты поясняют, что вакцина «Спутник V» противопоказана детям до 18 лет.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысяч медицинских работников. Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жёсткого локдауна. В городе Нур-Султане на начальном этапе вакцинация будет проводиться в пяти городских поликлиниках №№2,4, 6, 7, 9.

Ранее первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал, в каких случаях вакцинация от коронавируса противопоказана:

1) гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; 2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 3) беременность и период грудного вскармливания; 4) возраст до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности); 5) противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

«Препарат необходимо применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек; выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет); тяжелых заболеваниях системы кроветворения; эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС; заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца); первичных и вторичных иммунодефицитах; аутоиммунных заболеваниях; заболеваниях легких, астме и ХОБЛ; у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой; злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови», - пояснил Марат Шоранов.

Министерство здравоохранения выработало следующие рекомендации по применению вакцины: вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 21 день, - компонентом II в дозе 0,5 мл. При этом в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 21-й день (выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 7 последующих дней. Рекомендуется не допускать необоснованное удлинение интервала между введениями компонентов I и II, так как это может повлиять на формирование иммунного ответа и привести к снижению эффективности вакцинации.

Вакцина предназначена только для внутримышечного введения. Строго запрещено внутривенное введение препарата! Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). При невозможности введения в дельтовидную мышцу - препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра. Перед проведением вакцинации флакон с вакциной выдерживают при комнатной температуре до полного размораживания (ориентировочное время размораживания флакона с 3 мл может составить 3-5 минут в зависимости от температуры окружающей среды). Остаток включений льда во флаконе не допускается. Используя саморазрушающийся одноразовый шприц с иглой, отбирают дозу 0,5 мл для введения прививаемому. Допускается хранение и использование размороженного флакона по 3 мл (5 доз) не более двух часов при комнатной температуре; повторное замораживание флакона с раствором вакцины не допускается. К использованию непригоден препарат с нарушенной целостностью и/или маркировкой флакона, при изменении физических свойств (мутность, окрашивание), неправильном хранении и/или с истекшим сроком годности.

В свою очередь руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Нуршай Азимбаева рассказала, нужна ли самоизоляция при вакцинации от коронавируса.

«На самом деле, самоизоляция нужна для того, чтобы человек не заразил кого-то. В данном случае перед вакцинацией и после вакцинации самоизоляция не нужна для избежания передачи инфекции. Но для того чтобы человек сам не заразился, он должен следить за собой. Человек, который собирается на вакцинацию, должен полностью соблюдать карантинный режим, для того чтобы он в период инкубации не пошел на вакцинацию. То есть до того, как получить прививку, он должен быть здоров, и у него должна успеть выработаться защита», - пояснила Нуршай Азимбаева.

Она также добавила, что в составе вакцины нет цельного вируса.

«Опасности в этом случае две – привитый человек не заболевает коронавирусом. В составе вакцины нет цельного вируса. В составе вакцины лишь частица гена, который должен в последующем распознать антитела в цельном вирусе. И самоизоляция в этом случае не требуется», - добавила Нуршай Азимбаева.

Представитель Минздрава уточнила, каков период выработки в организме человека антител после вакцинации от коронавируса.

«Каждый человеческий организм индивидуален. Средний период, это 14 дней, когда у человека вырабатывается иммунитет. У кого-то, возможно, на 12-ый день выработается, у кого-то - на 20-ый день. Нельзя точно сказать, когда начинается выработка антител. В отношении того, что он (привитый вакциной человек – прим. авт.) не опасен для окружающих в постпрививочный период, это потому что у него нет моделирования инфекции. То есть мы же не вводим ему живой вирус, и поэтому моделирования инфекции нет», - сказала Нуршай Азимбаева.

По ее словам, человеку, переболевшему любой из форм коронавируса, можно вакцинироваться лишь по истечении шести месяцев. Даже после истечения этого срока за ним нужно наблюдение.

Нуршай Азимбаева также ответила на вопрос - может ли привитый вакциной человек быть источником распространения коронавирусной инфекции?

«Иммунитет начинает вырабатываться примерно через две недели, в организме начинается выработка антител. Поэтому до 14 дней человек подвержен заболеванию. В течение этого времени в любом случае привитый должен соблюдать все требования карантинного режима. По данным Всемирной организации здравоохранения привитый человек в период эпидемиологического неблагополучия может являться источником инфекции для окружающих, при этом не заболев сам», - отметила Нуршай Азимбаева.

Она также отметила необходимость соблюдения карантинного режима.

«Очень часто возникает вопрос, если человек привился, то может ли он не соблюдать карантинный режим. Вокруг очень много больных, и человек, который привился, может быть транзитным носителем, носить у себя в ротовой полости инфекцию, при этом сам не заболевая, быть источником распространения болезни. Поэтому в период эпидемиологического неблагополучия надо соблюдать карантинный режим», - подчеркнула Нуршай Азимбаева.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на сегодня в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Российской вакциной «Спутник V» (НИИ имени Н.Ф. Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь, Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия тоже используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.