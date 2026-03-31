    22:23, 30 Март 2026 | GMT +5

    В Казахстане проходит фестиваль Франкофонная весна

    В Казахстане стартовала 16-я Франкофонная весна. Культурный фестиваль проходит с 30 марта по 15 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане стартовала Франкофонная весна
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В проекте принимают участие посольства Армении, Бельгии, Канады, Франции, Литвы, Марокко, Румынии и Швейцарии. Мероприятия организованы в городах Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Костанай.

    Программа включает кинопоказы, концерты, выставки, конференции, литературные встречи, а также конкурсы французского языка и франкофонной песни.

    Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге, проведение фестиваля направлено на продвижение культурного разнообразия и французского языка.

    — Для нас проведение Франкофонной весны имеет большое значение. Для всех послов Франкофонии это возможность представить наши культуры и показать их разнообразие, — сказал С. Гиоге.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным организаторов, французский язык является четвертым по распространенности в мире — на нем говорят около 400 млн человек.

    Особое внимание в рамках фестиваля уделено кино: с 1 по 6 апреля пройдет Неделя франкофонного кино. Показы состоятся в кинотеатрах и на площадках Французских альянсов.

    Музыкальная программа включает концерты, в том числе выступления французского исполнителя Voyou, а также конкурс франкофонной песни.

    Кроме того, запланированы выставки, включая экспозицию, посвященную собору Notre-Dame de Paris, лекции дипломатов в вузах и литературные мероприятия.

    — Проведение этого мероприятия в Казахстане дает возможность жителям разных городов ближе познакомиться с франкофонной культурой, — добавил посол.

    Франкофонная весна проводится в Казахстане 16 лет и является одной из ключевых площадок культурного сотрудничества.

    Флаги Казахстан, Франция, ЕС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ранее сообщалось, что в парижском Диснейленде открылась новая тематическая зона за 2 млрд евро.

    Азиза Закумбаева
