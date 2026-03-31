В Казахстане проходит фестиваль Франкофонная весна
В Казахстане стартовала 16-я Франкофонная весна. Культурный фестиваль проходит с 30 марта по 15 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.
В проекте принимают участие посольства Армении, Бельгии, Канады, Франции, Литвы, Марокко, Румынии и Швейцарии. Мероприятия организованы в городах Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Костанай.
Программа включает кинопоказы, концерты, выставки, конференции, литературные встречи, а также конкурсы французского языка и франкофонной песни.
Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге, проведение фестиваля направлено на продвижение культурного разнообразия и французского языка.
— Для нас проведение Франкофонной весны имеет большое значение. Для всех послов Франкофонии это возможность представить наши культуры и показать их разнообразие, — сказал С. Гиоге.
По данным организаторов, французский язык является четвертым по распространенности в мире — на нем говорят около 400 млн человек.
Особое внимание в рамках фестиваля уделено кино: с 1 по 6 апреля пройдет Неделя франкофонного кино. Показы состоятся в кинотеатрах и на площадках Французских альянсов.
Музыкальная программа включает концерты, в том числе выступления французского исполнителя Voyou, а также конкурс франкофонной песни.
Кроме того, запланированы выставки, включая экспозицию, посвященную собору Notre-Dame de Paris, лекции дипломатов в вузах и литературные мероприятия.
— Проведение этого мероприятия в Казахстане дает возможность жителям разных городов ближе познакомиться с франкофонной культурой, — добавил посол.
Франкофонная весна проводится в Казахстане 16 лет и является одной из ключевых площадок культурного сотрудничества.
