В парижском Диснейленде открылась новая тематическая зона за 2 млрд евро

В пригороде Парижа компания Disney представила новую тематическую территорию, вдохновленную анимационным фильмом «Холодное сердце». Центральным элементом зоны выступает королевство Арендель с ледяным дворцом Эльзы и воссозданной скандинавской деревней.

Новая локация является ключевой частью модернизации парка, в рамках которой Walt Disney Studios Park получил новое название — Disney Adventure World.

Расширение стало крупнейшим за 34-летнюю историю парижского Disneyland и вошло в глобальную инвестиционную программу Disney стоимостью около $60 млрд. Это также первое крупное мероприятие для нового главы компании Джоша Д’Амаро, назначенного на должность 18 марта.

По данным Disney, сегмент парков развлечений остается на сегодня ключевым источником дохода, на который приходится более половины операционной прибыли.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил значимость проекта, назвав Disneyland ведущим туристическим направлением Европы и подчеркнув, что новое расширение создаст около 1000 рабочих мест.

С момента открытия в 1992 году парк посетили более 445 млн человек, а общий объем инвестиций превысил 13 млрд евро.

Ранее сообщалось, что «аналог Диснейленда» откроют в Астане в 2027 году.

Свой Диснейленд построят и в Кыргызстане.