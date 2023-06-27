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В Казахстане стало больше овец

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Июня 2023, 13:46
В Казахстане стало больше овец

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность овец в Казахстане увеличилась на 4,1% и составила 25,9 млн голов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

По сравнению с январем-маем 2022 года поголовье увеличилось на 4,1%. Самая большая численность овец в Туркестанской области – 5,9 млн голов. Далее следуют Жамбылская и Алматинская области: по 3,9 млн и 3,2 млн голов соответственно.

Самый большой прирост поголовья овец зафиксирован в столице - на 39,4%. Напротив поголовье овец уменьшилось в Алматы на 21,6%.

Отметим, что в подворьях населения числятся 48% овец, еще 47% – у индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйствах, остальные 5% у сельхозпредприятий.

В тоже время численность коз за 5 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличилась на 1,7%, составив 3,2 млн голов.

Ранее МИА «Казинформ» выяснило сколько стоит жертвенное животное в различных регионах Казахстана.


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