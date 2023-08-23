В Казахстане стали больше производить мяса птицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в республике насчитывается 69 птицефабрик, в том числе 34 яичного и 29 мясного направлений, а также 6 племрепродукторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

По итогам 2022 года объем производства мяса птицы во всех категориях хозяйств составил 288,7 тыс. тонн, что на 5,9% больше по сравнению с 2021 годом, куриных яиц – 5,1 млрд штук, что на 4,4% выше прошлогодних показателей.

Доля пищевого яйца, произведенная птицефабриками составляет 75,3%, в личных подсобных хозяйствах - 24,6%. Обеспеченность внутреннего рынка составила 101%.

В первом полугодии 2023 года во всех категориях хозяйств производство мяса птицы составило 165,2 тыс. тонн (+ 14,4%), куриных яиц выпустили порядка 2,4 млрд штук (-1,8%).