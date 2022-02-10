В Казахстане создаются качественно новые элементы государства всеобщего благосостояния – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Расширенное заседание Правительства с участием Главы государства продемонстрировало, что в Казахстане создаются качественно новые элементы государства всеобщего благосостояния. Такое мнение выразил депутат Парламента Азербайджана, доктор политических наук Эльшад Мирбашир оглу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, после кризисных событий в Казахстане в начале января ожидалось, что в скором времени в стране будут наблюдаться новые подходы к решению различных вопросов.

«Власти прежде всего должны обязательно учитывать общественное мнение. У общества были и остаются большие ожидания в социально-экономическом плане. Казахстан довольно богатая страна, и соответственно казахстанский народ должен иметь достойный уровень жизни. Этот вопрос имеет не только важность социально-экономического характера, но и также является вопросом национальной и государственной безопасности», - сказал политолог.

Депутат считает, что недовольная масса в любом государстве - это орудие в руках посторонних субъектов.

«Президент Казахстана довольно четко оценивает посткризисную ситуацию в стране. То есть, основным трендом в государственной политике является усиление социального характера государства. Очевидно, что перед правительством страны определяются новые стратегические задачи. Это шаги, которые должны способствовать сокращению разрыва между слоями общества», - говорит он.

Представитель парламента отметил, что глава РК Касым-Жомарт Токаев представил для этого новую концепцию деятельности Правительства.

«Целью этой концепции является стабилизация экономики в целом. Только в таком случае можно будет открыть новые рабочие места и соответственно укрепить экономическую безопасность. То есть, улучшение социально-экономического благосостояния населения является приоритетом последующей деятельности Президента страны», - добавил эксперт.

По мнению Эльшада Мирбашир оглу, Токаев четко продемонстрировал это и дал понять, что будет лично контролировать выполнение Правительством поставленных задач.

«На данном этапе со стороны казахстанских властей осуществляется посткризисная деятельность. Результаты этой работы покажут, насколько новое правительство выдержало это историческое испытание», - резюмировал политолог, отметив: состоявшееся расширенное заседание Правительства с участием Главы государства продемонстрировало, что в Казахстане создаются качественно новые элементы государства всеобщего благосостояния.