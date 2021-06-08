В Казахстане создано новое информационное агентство

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось официальное открытие нового казахстанского информационного агентства Independ.kz, автором и разработчиком которого выступает общественный фонд «Дорогу молодым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Независимый информационный портал создан целиком на средства Фонда и неравнодушных граждан, абсолютно без участия государственных финансов. Портал призван освещать наиболее важные вопросы, касающиеся развития нашего общества.

Приоритетными направлениями в создании информационных продуктов являются вопросы экологии, внедрения инновационных зелёных технологий, защита гражданских прав, прав предпринимателей и других вопросов устойчивого развития общества, обозначенных в Целях устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН.

Основной костяк команды - это молодежь.

«Главные принципы в работе нашего независимого портала – беспристрастность, достоверность транслируемой информации и язык изложения – человеческий, не официальный, протокольный. Одна из важных задач портала – содействие равноправному информационному партнерству между государством, обществом и бизнесом. Мы хотим и будем доносить до каждого государственные обращения, законодательные поправки, целевые программы на простом и понятном каждому языке. Но главными направлениями будут вопросы, касающиеся развития общества и благополучия наших граждан, в первую очередь, конечно, молодежи, поскольку наш Фонд «дорогу молодым» занимается решением социальных проблем именно молодежи» - рассказал главный редактор агентства Independ.kz Рафаэль Гасанов.

Новое агентство с открытием поздравили представитель департамента глобальных коммуникаций ООН в Казахстане Властимил Самек, общественный деятель Гурина Марианна и Депутат Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов. Депутат обозначил важность работы нового агентства в содействии развитию концепции «слышащее государство» и заверил, что готов принять активное непосредственное участие в диалоге с обществом, пользуясь возможностями информационной площадки.