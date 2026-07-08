В Казахстане создан «Спортшылар кеңесі» (Совет спортсменов), в состав которого вошли олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, действующие спортсмены, а также ветераны отечественного спорта, передает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Практический опыт и профессиональная экспертиза членов Совета будут использоваться для решения актуальных вопросов развития спортивной отрасли и совершенствования государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

«Спортшылар кеңесі» станет единой диалоговой площадкой для взаимодействия спортсменов, государственных органов, спортивных федераций и экспертного сообщества по вопросам развития отечественного спорта.

Основными направлениями деятельности Совета станут защита интересов спортсменов, подготовка предложений по совершенствованию отрасли и участие в реализации государственных инициатив.

Создание Совета спортсменов призвано усилить роль представителей спортивного сообщества в принятии решений, связанных с развитием отрасли, а также обеспечить более эффективное взаимодействие между спортсменами, государством и обществом.

Как сообщалось ранее, в 2026 году Казахстан укрепит статус одного из ключевых центров международного спортивного календаря, приняв около 20 крупных соревнований мирового и континентального уровня.