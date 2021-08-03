В Казахстане создан ситуационный центр по контролю за ходом жилищного строительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создан ситуационный центр, который будет мониторить ход строительства жилищных объектов. Об этом на брифинге рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Кайрбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, АО «КЖК» является финансовым оператором государственной программы «Нұрлы жер», наделенный функциями предоставления акиматам финансирования через механизм выкупа облигаций, а также мониторинга хода строительства жилищных объектов. В рамках исполнения данной функции АО «КЖК» был разработан Ситуационный центр, позволяющий проводить дистанционный мониторинг всех объектов с применением современных технических средств контроля.

«Принцип работы Ситуационного центра заключается в следующем. Сотрудники акимата через личный кабинет на портале еженедельно размещают актуальную информацию о ходе строительства жилых объектов недвижимости в регионах, объемах финансирования, освоения средств и реализации готового жилья. Информация от акиматов визуализируется в интерактивных виджетах в режиме реального времени. На примере конкретного объекта, например, в Костанае – пятиэтажный дом в микрорайоне «Кунай», мы можем видеть информацию, предоставленную акиматом. В разделе «Информация» отображаются данные о наименовании проекта, генеральном подрядчике, стоимости проекта, сумме освоения средств, а также плановые и фактические даты начала и завершения строительных работ», - рассказал первый вице-министр.

В разделе «Ход строительства» отображаются графики выполнения строительных работ, где белая линия отображает плановое значение, а желтая – фактическое. При этом если желтая линия находится слева от белой линии, то строительство объекта идет с опережением, а если справа – с отставанием.

В разделе «Геолокация» на карте отображается местоположение данного строительного объекта.

На сегодняшний день в Ситуационном центре разработано более 50 интерактивных виджетов, отображающих всю необходимую информацию по деятельности АО «КЖК» в рамках государственных программ. Акиматами в систему внесена информация о реализации более 3 188 объектов, из которых 824 объекта по строительству доступного жилья.

«Сегодня доступ к Ситуационному центру имеется у ответственных сотрудников акиматов, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и холдинга «Байтерек». Планируется в скором времени разместить некоторые виджеты на корпоративном сайте АО «КЖК». Таким образом, граждане Казахстана смогут получить доступ к информации о ходе строительства жилищных объектов в рамках программы «Нұрлы жер» по всей стране», - заверил Кайрбек Ускенбаев.