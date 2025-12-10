РУ
    12:20, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане создан республиканский оперштаб по ликвидации ЧС: кто в него вошел

    Премьер-министр Казахстана подписал распоряжение о создании республиканского оперативного штаба, который будет координировать работу по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштаба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    спасатели, МЧС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Документ утвержден 4 декабря 2025 года.

    В состав штаба вошли руководители ключевых министерств и ведомств — от сельского хозяйства и экологии до обороны и финансов. Руководителем штаба назначен Премьер-министр, его заместителями — вице-премьер и министр по чрезвычайным ситуациям.

    В работу штаба включены министры здравоохранения, юстиции, транспорта, энергетики, цифрового развития, культуры и информации, торговли, промышленности, водных ресурсов, национальной экономики и другие. По согласованию участвует председатель Агентства по атомной энергии.

    Кроме того, в состав входят акимы всех областей, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента.

    Таким образом, новый штаб будет отвечать за оперативное управление, координацию госорганов и принятие решений во время ЧС и при ликвидации их последствий.

    Ранее стало известно, что в Казахстане формируют универсальные подразделения для реагирования на ЧС.

