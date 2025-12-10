В Казахстане создан республиканский оперштаб по ликвидации ЧС: кто в него вошел
Премьер-министр Казахстана подписал распоряжение о создании республиканского оперативного штаба, который будет координировать работу по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштаба, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ утвержден 4 декабря 2025 года.
В состав штаба вошли руководители ключевых министерств и ведомств — от сельского хозяйства и экологии до обороны и финансов. Руководителем штаба назначен Премьер-министр, его заместителями — вице-премьер и министр по чрезвычайным ситуациям.
В работу штаба включены министры здравоохранения, юстиции, транспорта, энергетики, цифрового развития, культуры и информации, торговли, промышленности, водных ресурсов, национальной экономики и другие. По согласованию участвует председатель Агентства по атомной энергии.
Кроме того, в состав входят акимы всех областей, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента.
Таким образом, новый штаб будет отвечать за оперативное управление, координацию госорганов и принятие решений во время ЧС и при ликвидации их последствий.
Ранее стало известно, что в Казахстане формируют универсальные подразделения для реагирования на ЧС.