Новости
В Казахстане создан новый национальный парк
8 Декабря 2021 14:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создан новый национальный парк. Об этом сообщил в Twitter министр экологии РК С. Брекешев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
Новости по теме48 семей стали новоселами в Карагандинской области Более миллиарда тенге выделено на детский спорт в Карагандинской области «Зелёная» энергетика активно развивается в Карагандинской области
В рамках реализации поручения Главы государства постановлением Правительства РК от 7 декабря 2021 года № 867 в Казахстане создан национальный парк «Ұлытау».
Парк «Ұлытау будет расположен в Карагандинском регионе, его площадь составит 58,9 тыс. га.
Целью парка «Ұлытау» является сохранение, охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность.
Парк «Ұлытау» - 14-й по счету национальный парк.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанские ученые разработали технологию фитомелиоративных насаждений на осушенном дне Арала
- Семь обнальных фирм создала жительница Карагандинской области
- Аким Сарани запустил челлендж «Моногорода - Независимому Казахстану»
- Казахстан занял 64 место в международном индексе усилий по смягчению изменения климата
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
- Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047