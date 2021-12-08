В Казахстане создан новый национальный парк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создан новый национальный парк. Об этом сообщил в Twitter министр экологии РК С. Брекешев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В рамках реализации поручения Главы государства постановлением Правительства РК от 7 декабря 2021 года № 867 в Казахстане создан национальный парк «Ұлытау».

Парк «Ұлытау будет расположен в Карагандинском регионе, его площадь составит 58,9 тыс. га.

Целью парка «Ұлытау» является сохранение, охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность.

Парк «Ұлытау» - 14-й по счету национальный парк.