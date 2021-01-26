В Казахстане создадут микрофинансовые организации для кредитования самозанятых и безработных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут пересмотрены 13 тыс. требований к бизнесу. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут приняты меры по формированию частного сектора как главного драйвера качественного развития экономики. 13 тыс. требований к бизнесу будут пересмотрены. 434 вида отчетности подлежат автоматизации. 8 сфер будут пересмотрены в сторону смягчения контроля», - сказал Аскар Мамин.

Глава кабмина подчеркнул, что будет внедрен принцип «1 in 2 out» - введение нового требования, только на замену прежних двух.

Масштабные объемы льготного финансирования субъектов МСБ сохранятся.

Так, в 2021 г. предусмотрено свыше 700 млрд.тенге на субсидирование и гарантирование по кредитам, на льготное кредитование под 6% годовых, а также на микрокредитование.

«Предполагается создание микрофинансовых организаций с участием государства и Национальной палаты «Атамекен» для льготного кредитования самозанятых и безработных через программу «Бастау», - сообщил Аскар Мамин.

По его словам, это обеспечит формирование целостной экосистемы мониторинга и сопровождения проектов, начиная от обучения до получения микрокредита и налаживания сбыта.

«Мониторинг состояния бизнеса и оценка эффективности мер господдержки будет проводиться на интерактивной экономической карте регионов. Стратегической задачей является обеспечение доли МСБ к ВВП на уровне 30% в 2021 г. с увеличением до 35% в 2025 г.», - заключил Аскар Мамин.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



