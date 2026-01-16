В Казахстане создадут «Imam AI» — ИИ, отвечающий на вопросы верующих

Об этом сообщил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, выступая с программным докладом на 2026 год.

По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта в религиозной сфере соответствует требованиям времени и позволит повысить качество взаимодействия с населением.

— Это даст возможность оперативно и достоверно отвечать на религиозные вопросы, а также снизит нагрузку на служителей религии. Необходимо разработать специальное мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта будет предоставлять ответы на религиозные вопросы, возникающие в повседневной жизни, — отметил он.

Как подчеркнул Верховный муфтий, ключевым преимуществом приложения станет доступ к достоверной информации, основанной исключительно на проверенных религиозных источниках.

В этой связи ДУМК планирует предложить к запуску мобильное приложение «Imam AI», которое будет работать на базе искусственного интеллекта и обеспечивать пользователей мгновенными и надежными ответами на религиозные вопросы.

Ранее стало известно, что ДУМК открывает новый сектор для исламских финансов.