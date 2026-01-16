РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:27, 15 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане создадут «Imam AI» — ИИ, отвечающий на вопросы верующих

    Духовное управление мусульман Казахстана намерено разработать и запустить мобильное приложение «Imam AI», которое на основе искусственного интеллекта будет оперативно отвечать на религиозные вопросы, опираясь на проверенные и надежные источники, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ДУМК ҚМДБ
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Об этом сообщил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, выступая с программным докладом на 2026 год.

    По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта в религиозной сфере соответствует требованиям времени и позволит повысить качество взаимодействия с населением.

    — Это даст возможность оперативно и достоверно отвечать на религиозные вопросы, а также снизит нагрузку на служителей религии. Необходимо разработать специальное мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта будет предоставлять ответы на религиозные вопросы, возникающие в повседневной жизни, — отметил он.

    Как подчеркнул Верховный муфтий, ключевым преимуществом приложения станет доступ к достоверной информации, основанной исключительно на проверенных религиозных источниках.

    В этой связи ДУМК планирует предложить к запуску мобильное приложение «Imam AI», которое будет работать на базе искусственного интеллекта и обеспечивать пользователей мгновенными и надежными ответами на религиозные вопросы.

    Ранее стало известно, что ДУМК открывает новый сектор для исламских финансов.

    Теги:
    Мусульмане Религия ДУМК ИИ Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают