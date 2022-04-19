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В Казахстане создадут более 2 млн новых рабочих мест

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2022, 11:05
В Казахстане создадут более 2 млн новых рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации национальных проектов, программы повышения доходов населения предусмотрено создание более 2 млн новых рабочих мест. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам премьера, нужна перезагрузка системы высшего образования для повышения конкурентоспособности отечественных университетов и сокращения оттока молодежи после обучения в зарубежных вузах.

«Для новых предприятий, реализации инвестпроектов экономике нужны высококвалифицированные специалисты. Развитие индустрии зависит от качества человеческого капитала, уровня его квалификации», - отметил Алихан Смаилов.

В этой связи, как подчеркнул Премьер-Министр, Глава государства уделил особое внимание переориентации системы подготовки кадров.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Образование   Занятость   Общество   Молодежь   Алихан Смаилов  
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