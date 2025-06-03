РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:27, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане создадут 7 новых совместных предприятий в нефтегазовой отрасли

    В Казахстане продолжается работа по локализации производств для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По словам министра, в период с 2022 по 2025 годы на территории страны удалось локализовать восемь производств с участием крупных международных и отечественных компаний.

    — В 2022–2025 годах локализовано 8 производств таких как: Wika (Германия), Honeywell (США), PetrolValves (Италия), ТОО «Sigma Solutions» (Казахстан) в партнерстве с N.Vent (США), Schlumberger (США), Yeskertkish Kyzmet Kazakhstan (Казахстан), Euro Circuit Technology (Малайзия), а также Beruseal (Южная Африка), — озвучил Ерлан Аккенженов.

    Он отметил, что реализация этих проектов позволила Казахстану приобрести внутри страны компетенцию по производству и выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью.

    Кроме того, в настоящее время ведётся работа по локализации ещё семи производств совместно с ведущими мировыми компаниями — производителями оригинального оборудования, наиболее востребованного в нефтегазовой отрасли.

    — Это такие компании, как Leser (Германия), John Crane (США), Hi Air Korea (Корея), Baker Hughes (США), Breda Energia (Италия), Flowserve (США), Swagelok (США), — уточнил глава Минэнерго.

    Ранее сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле.

    Теги:
    Минэнерго РК Нефть
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают