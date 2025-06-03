В Казахстане создадут 7 новых совместных предприятий в нефтегазовой отрасли

По словам министра, в период с 2022 по 2025 годы на территории страны удалось локализовать восемь производств с участием крупных международных и отечественных компаний.

— В 2022–2025 годах локализовано 8 производств таких как: Wika (Германия), Honeywell (США), PetrolValves (Италия), ТОО «Sigma Solutions» (Казахстан) в партнерстве с N.Vent (США), Schlumberger (США), Yeskertkish Kyzmet Kazakhstan (Казахстан), Euro Circuit Technology (Малайзия), а также Beruseal (Южная Африка), — озвучил Ерлан Аккенженов.

Он отметил, что реализация этих проектов позволила Казахстану приобрести внутри страны компетенцию по производству и выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, в настоящее время ведётся работа по локализации ещё семи производств совместно с ведущими мировыми компаниями — производителями оригинального оборудования, наиболее востребованного в нефтегазовой отрасли.

— Это такие компании, как Leser (Германия), John Crane (США), Hi Air Korea (Корея), Baker Hughes (США), Breda Energia (Италия), Flowserve (США), Swagelok (США), — уточнил глава Минэнерго.

Ранее сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле.