    09:34, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    В Казахстане совершенствуют условия въезда для инвесторов и востребованных специалистов

    Казахстан продолжает совершенствовать миграционную политику, направленную на устойчивое социально-экономическое развитие страны. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, передает агентство Kazinform.

    Казахстан упростит условия въезда для инвесторов и востребованных специалистов
    Фото: Минтруда

    По ее словам, с 10 апреля 2026 года в стране введены дополнительные меры по регулированию приема иностранных граждан на постоянное проживание. При этом сохраняется упрощенный порядок въезда для инвесторов и специалистов, востребованных на рынке труда.

    Одним из ключевых приоритетов остается развитие человеческого капитала.

    — Для инвесторов остаются отдельные категории виз, которые выдаются руководителям и участникам инвестиционных проектов, а также членам их семей. Эти меры позволяют инвесторам в упрощенном порядке входить в экономику страны, развивать бизнес и создавать новые рабочие места, — отметила Балаева.

    Также предусмотрены специальные визовые категории с возможностью получения постоянного проживания для иностранных специалистов дефицитных профессий. В их числе — нейрохирурги, гематологи, инженеры-технологи фармацевтической промышленности, бактериологи, техники графической анимации и другие.

    Всего в перечень включена 51 профессия. Список не является фиксированным и будет регулярно обновляться в зависимости от потребностей экономики и по согласованию с заинтересованными госорганами. Очередная актуализация предусмотрена в рамках Концепции миграционной политики до 2030 года и будет проведена до конца текущего года.

    Как отметила Аида Балаева, такой подход позволяет оперативно реагировать на изменения в экономике и привлекать действительно востребованных специалистов.

    Кроме того, в стране внедряются новые визовые режимы для высококвалифицированных специалистов и цифровых кочевников, что направлено на привлечение глобальных талантов и технологий.

    Ожидается, что принятые меры будут способствовать притоку инвестиций, развитию инноваций и снижению кадрового дефицита в экономике.

    Также предусмотрена возможность упрощенного въезда иностранных граждан на основании мотивированного ходатайства отраслевого уполномоченного государственного органа.

    Как подчеркнула заместитель Премьер-министра, что все принимаемые решения направлены на баланс интересов государства, бизнеса и общества. Казахстан формирует современную, открытую и гибкую миграционную политику, ориентированную на привлечение человеческого капитала и устойчивое развитие.

    Ранее мы рассказывали о развитии регионов и том, почему люди переезжают в мегаполисы.

    Дамира Кеңесбай
