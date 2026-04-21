В Казахстане совершенствуют условия въезда для инвесторов и востребованных специалистов

По ее словам, с 10 апреля 2026 года в стране введены дополнительные меры по регулированию приема иностранных граждан на постоянное проживание. При этом сохраняется упрощенный порядок въезда для инвесторов и специалистов, востребованных на рынке труда.

Одним из ключевых приоритетов остается развитие человеческого капитала.

— Для инвесторов остаются отдельные категории виз, которые выдаются руководителям и участникам инвестиционных проектов, а также членам их семей. Эти меры позволяют инвесторам в упрощенном порядке входить в экономику страны, развивать бизнес и создавать новые рабочие места, — отметила Балаева.

Также предусмотрены специальные визовые категории с возможностью получения постоянного проживания для иностранных специалистов дефицитных профессий. В их числе — нейрохирурги, гематологи, инженеры-технологи фармацевтической промышленности, бактериологи, техники графической анимации и другие.

Всего в перечень включена 51 профессия. Список не является фиксированным и будет регулярно обновляться в зависимости от потребностей экономики и по согласованию с заинтересованными госорганами. Очередная актуализация предусмотрена в рамках Концепции миграционной политики до 2030 года и будет проведена до конца текущего года.

Как отметила Аида Балаева, такой подход позволяет оперативно реагировать на изменения в экономике и привлекать действительно востребованных специалистов.

Кроме того, в стране внедряются новые визовые режимы для высококвалифицированных специалистов и цифровых кочевников, что направлено на привлечение глобальных талантов и технологий.

Ожидается, что принятые меры будут способствовать притоку инвестиций, развитию инноваций и снижению кадрового дефицита в экономике.

Также предусмотрена возможность упрощенного въезда иностранных граждан на основании мотивированного ходатайства отраслевого уполномоченного государственного органа.

Как подчеркнула заместитель Премьер-министра, что все принимаемые решения направлены на баланс интересов государства, бизнеса и общества. Казахстан формирует современную, открытую и гибкую миграционную политику, ориентированную на привлечение человеческого капитала и устойчивое развитие.

Ранее мы рассказывали о развитии регионов и том, почему люди переезжают в мегаполисы.