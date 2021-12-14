+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане составлен пул из 934 инвестиционных проектов в АПК

14 Декабря 2021 10:04
Поделиться:
В Казахстане составлен пул из 934 инвестиционных проектов в АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане составлен пул из 934 инвестиционных проектов намеченных к реализации в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сахарный завод планируют построить в Казахстане
Почему «Спутник-V» нельзя использовать для ревакцинации, объяснил Алексей Цой Увеличение инвестиций в основной капитал АПК отмечают в Минсельхозе  РК Сколько из запланированных проектов в сфере АПК предстоит завершить в текущем году в РК

«Министерством сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами были разработаны и утверждены Дорожные карты по реализации инвестиционных проектов агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. В соответствии с Дорожными картами составлен пул из 934 инвестиционных проектов на общую сумму

4,4 трлн тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что из данного пула проектов определены основные крупные направления:

- мясное (откормочные площадки, репродукторы, убойные цеха, мясоперерабатывающие заводы) 301 проекта на сумму 1 трлн тенге;

- тепличные комплексы – 67 проектов на сумму 1 трлн тенге;

- молочное животноводство – 186 проектов на сумму 452 млрд тенге;

- птицеводство – 47 птицефабрик на сумму 373 млрд тенге;

- в сфере переработки растениеводческой продукции – 73 проекта на сумму 300 млрд тенге;

- за пять лет обеспечение сахаром будет доведено до 80%, общая сумма проектов 228 млрд тенге;

- интенсивное садоводств – 32 проекта на сумму 100 млрд тенге;

- в рамках прочих направлении планируется реализация 225 проектов на общую сумму 834 млрд тенге, которые включают в себя проекты по орошению, семеноводству, производству продуктов питания и т.д.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Инвестпроекты   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Сахарный завод планируют построить в Казахстане
Почему «Спутник-V» нельзя использовать для ревакцинации, объяснил Алексей Цой
Увеличение инвестиций в основной капитал АПК отмечают в Минсельхозе  РК
Сколько из запланированных проектов в сфере АПК предстоит завершить в текущем году в РК
Популярное
1 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
4 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
5 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
6 Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Читайте также
Какие проекты в АПК реализуются с участием транснациональных компаний в Казахстане
Какие объекты рыбоводной отрасли появятся в Казахстане в ближайшие годы
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив