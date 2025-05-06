В Казахстане сократили сроки проведения госзакупок

Один из основных блоков новелл Закона направлен на упрощение и сокращение процедур закупок. Так, по закупкам, проводимым способом конкурса, обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок — с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов — с 10 до 3 рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.

Победители закупок через конкурс, проводимый с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом), определяются в течение 5 рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов. Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др. Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней.

Важной составляющей Закона является значительное упрощение конкурсных процедур. Кроме того, введены алгоритмы автоматической оценки заявок, что исключает субъективный фактор и повышает прозрачность.

— Новый закон о госзакупках создает прозрачную и открытую систему закупок, где каждый добросовестный поставщик имеет равный доступ к государственным заказам. Это позволяет экономить государственные средства и поддерживать развитие бизнеса, — отметили в Минфине.

Ранее о планах по переходу на единую платформу государственных и квазигосударственных закупок рассказал вице-министр финансов Даурен Кенбеил.