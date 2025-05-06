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    15:23, 06 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане сократили сроки проведения госзакупок

    Развитые IT-сервисы позволили внедрить новые положения Закона «О государственных закупках». Внесённые изменения существенно оптимизируют процедуры закупочного процесса, сокращают сроки его проведения и минимизируют риски недобросовестных практик, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    В Казахстане сократили сроки госзакупок
    Фото: Министерство финансов РК

    Один из основных блоков новелл Закона направлен на упрощение и сокращение процедур закупок. Так, по закупкам, проводимым способом конкурса, обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок — с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов — с 10 до 3 рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.

    Победители закупок через конкурс, проводимый с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом), определяются в течение 5 рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов. Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др. Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней.

    Важной составляющей Закона является значительное упрощение конкурсных процедур. Кроме того, введены алгоритмы автоматической оценки заявок, что исключает субъективный фактор и повышает прозрачность.

    — Новый закон о госзакупках создает прозрачную и открытую систему закупок, где каждый добросовестный поставщик имеет равный доступ к государственным заказам. Это позволяет экономить государственные средства и поддерживать развитие бизнеса, — отметили в Минфине.

    Ранее о планах по переходу на единую платформу государственных и квазигосударственных закупок рассказал вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

    Теги:
    Госзакупки Казахстан Министерство финансов РК Государственные закупки
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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