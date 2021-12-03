В Казахстане снизился объем валовой продукции в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйственной отрасли снизился на 2,3%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, позвольте кратко доложить об итогах развития отрасли за 10 месяцев этого года. За этот период объем валовой продукции отрасли снизился на 2,3% и составил 6,4 трлн тенге. Причина - аномальная засуха в этом году», - сказал Ербол Карашукеев.

Как следствие, по данным ведомства, продукция растениеводства сократилась на 6,1% (3,9 трлн тенге). В животноводстве продукция выросла на 3,7% (2 484,0 млрд тенге), в пищевом производстве - на 3,6%.

Инвестиции в основной капитал отрасли неуклонно растут, их общий объем вырос на 41,9% (603,4 млрд тенге), на 5,9% - в пищевой промышленности (81,8 млрд тенге).