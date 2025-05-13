РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 13 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане скорой в три раза больше нормы, но люди вызывают ее чаще развитых стран — вице-министр

    В Казахстане один автомобиль скорой помощи приходится на 10 тысяч человек, что в три раза превышает международный стандарт, согласно которому один реанимобиль должен обслуживать 30 тысяч человек. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    — Однако в нашей стране обращаемость за услугами скорой помощи в 3-4 раза выше, чем в развитых странах. За границей к человеку с повышенной температурой никакая бригада не приедет на помощь. Основная задача службы скорой помощи — прибывать в ситуациях, когда существует угроза жизни человека: множественные травмы, инсульт, инфаркт и другие хирургические повреждения, — подчеркнул Муратов.

    По его словам, приоритетным остается обеспечение своевременного прибытия бригад скорой помощи к пациентам, чьи жизни находятся под угрозой.

    Ранее стало известно, что Казахстан обновит парк медицинской авиации и в течении трех лет планируется полностью заменить старые воздушные судна.

    Теги:
    Здравоохранение Скорая помощь Минздрав РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают