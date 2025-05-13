В Казахстане скорой в три раза больше нормы, но люди вызывают ее чаще развитых стран — вице-министр
В Казахстане один автомобиль скорой помощи приходится на 10 тысяч человек, что в три раза превышает международный стандарт, согласно которому один реанимобиль должен обслуживать 30 тысяч человек. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Однако в нашей стране обращаемость за услугами скорой помощи в 3-4 раза выше, чем в развитых странах. За границей к человеку с повышенной температурой никакая бригада не приедет на помощь. Основная задача службы скорой помощи — прибывать в ситуациях, когда существует угроза жизни человека: множественные травмы, инсульт, инфаркт и другие хирургические повреждения, — подчеркнул Муратов.
По его словам, приоритетным остается обеспечение своевременного прибытия бригад скорой помощи к пациентам, чьи жизни находятся под угрозой.
Ранее стало известно, что Казахстан обновит парк медицинской авиации и в течении трех лет планируется полностью заменить старые воздушные судна.