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В Казахстане сформировался общественный запрос на новые политические партии – Ольга Калдыбаева

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
17 Марта 2022, 12:16
В Казахстане сформировался общественный запрос на новые политические партии – Ольга Калдыбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сформировался общественный запрос на новые политические партии. Так считает ведущий научный сотрудник Отдела социологических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ольга Калдыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из десяти реформ, озвученных Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на совместном заседании палат Парламента 16 марта 2022 года, стала инициатива, направленная на придание нового импульса развитию политического ландшафта в стране. Предложенные Президентом РК меры по реформированию партийной системы направлены на значительное упрощение процедуры регистрации партий. В частности, Главой государства было предложено снизить порог для регистрации политических партий в 4 раза – с 20-ти до 5-ти тысяч человек. В 3 раза, с 600 до 200 человек, планируется уменьшение минимальной численности региональных представительств. Кроме того, важным нововведением является сокращение почти на треть минимальной численности инициативных групп граждан для создания партий – с 1000 до 700 человек.

Предложенные меры являются своевременными, поскольку в современном Казахстане сформировался общественный запрос на новые политические партии, а нынешняя система их регистрации не позволяет принять участие в выборах значительному их числу», – сказала О.Калдыбаева.

По ее словам, существующие в настоящее время в стране партии не охватывают интересов всех категорий населения страны, имеют низкий уровень доверия, не имеют значительной поддержки со стороны граждан.

Это подтверждается данными социологических исследований. Так, по результатам социологического опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК в феврале 2022 года, только 43,7% граждан страны доверяют политическим партиям, доля не доверяющих им превышает данное число.

«Политические партии имеют минимальный кредит доверия граждан по сравнению с другими политическими институтами, включая Президента, Правительство, Парламент и другие. Фиксируется тенденция увеличения доли граждан, не доверяющих политическим партиям, за последние 3 месяца на 11,2%. На существующий сегодня запрос со стороны населения на новые политические партии указывает то, что 48,4% опрошенных граждан готовы поддержать новую политическую партию, которая сможет предложить совершенно иной путь политического и экономического развития страны», – отметила эксперт.

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