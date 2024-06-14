В Казахстане самый высокий тариф такси среди стран СНГ

В Казахстане по итогам мая 2024 года услуги такси подорожали в годовой динамике на 11,7%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Energyprom.kz.

Сильнее всего рост цен в секторе почувствовали жители Алматы (на 31,3%), а также Актюбинской (на 22,1%) и Западно-Казахстанской (на 21,3%) областей.

В пятёрку регионов с наибольшим удорожанием услуг такси также попали Шымкент (на 16,9%) и Акмолинская область (на 13,5%).

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Северо-Казахстанской (на 1%), Жамбылской (на 1%) и Мангистауской (на 4,4%) областях, а также в Астане (на 5%).

На 11 июня текущего года, по данным Numbeo, Казахстан оказался на 24-м месте из 95 в мире по дешевизне проезда в такси в расчёте на 1 км пути. В РК стоимость составила 0,67 доллара.

Среди стран СНГ у Казахстана самый высокий тариф. Что касается прочих государств содружества, цены распределились так: Армения — 0,28 доллара за 1 км пути, Узбекистан — 0,29 доллара, Беларусь — 0,31 доллара, Россия — 0,34 доллара, Азербайджан — 0,59 доллара.

Самые низкие тарифы такси в мире — в Египте, Филиппинах и уже упомянутой Армении, самые высокие — в Швейцарии, Люксембурге и Кувейте.