В Казахстане самая низкая доля взрослых с ожирением в Центральной Азии

Казахстан занял 96-е место среди 199 стран мира по доле взрослого населения с избыточной массой тела или ожирением, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2024 год, показатель в стране составил 56%.

Это означает, что более половины взрослого населения Казахстана имели индекс массы тела (ИМТ) выше 25 — показатель, который в исследовании относится к избыточной массе тела или ожирению.

Международный портал Our World in Data опубликовал данные ВОЗ о распространенности повышенного ИМТ среди взрослого населения. В среднем по миру в 2024 году этот показатель составил 45%.

Среди 199 стран самые высокие значения зафиксированы в отдельных островных государствах и территориях — там доля взрослых с избыточной массой тела достигает 90–91%. Среди развитых стран показатель составил 71% в США, 70% в ОАЭ и 62% в Великобритании. Один из самых низких показателей отмечен в Японии — 24%.

Казахстан показал один из самых низких показателей в Центральной Азии

Среди стран Центральной Азии Казахстан вошел в число государств с наиболее низкой долей взрослых с избыточной массой тела.

В Узбекистане показатель составил 64% — страна заняла 59-е место в мировом рейтинге. В Туркменистане и Таджикистане доля взрослых с ИМТ выше 25 составила по 58%, в Кыргызстане — 56%.

Ситуация в Казахстане в I квартале 2026 года

По данным Министерства здравоохранения РК, за январь–март 2026 года первичная заболеваемость ожирением в Казахстане составила 32,6 случая на 100 тыс. человек. Это на 26,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В региональном разрезе самые высокие показатели зарегистрированы в Мангистауской области — 92,1 случая на 100 тыс. человек.

Самые низкие значения зафиксированы в Туркестанской (9,7), Акмолинской (12,7) областях и области Абайской (17,5).

Как отмечают в Минздраве, эти данные отражают количество впервые выявленных случаев ожирения и не показывают общую долю жителей с повышенным ИМТ.

Первичная заболеваемость диабетом также снизилась

Согласно данным Минздрава, в I квартале 2026 года первичная заболеваемость сахарным диабетом в Казахстане составила 308,7 случая на 100 тыс. человек. Это на 1,5% ниже, чем в январе–марте 2025 года.

Наибольшие показатели зарегистрированы в Восточно-Казахстанской (545,6), Костанайской (502,7) и Северо-Казахстанской (419,7) областях.

Самый низкий показатель отмечен в Атырауской области — 92,1 случая на 100 тыс. человек.

Ранее Казахстан возглавил Центральную Азию в рейтинге самых сильных паспортов.