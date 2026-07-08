Казахстан возглавил Центральную Азию в рейтинге самых сильных паспортов

Паспорт Казахстана занял первое место среди стран Центральной Азии в рейтинге Global Passport Index 2026 . В общем списке республика расположилась на 109-й позиции, опередив все соседние государства региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рейтинге Казахстан оказался между Мальдивами и Беларусью. Для сравнения, Узбекистан занял 123-е место, Кыргызстан — 127-е, Таджикистан — 140-е, а Туркменистан — 144-е.

Согласно исследованию, граждане Казахстана могут без виз посещать 48 стран. Еще по ряду направлений действует упрощенный порядок въезда или возможность получить визу по прибытии, среди таких стран — Китай, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Андорра.

При этом для поездок примерно в 85 государств, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Японию, казахстанцам необходимо оформлять визу.

Авторы рейтинга оценивают не только количество доступных направлений для поездок, но и другие показатели, влияющие на «силу гражданства»: инвестиционную привлекательность и качество жизни.

По этим критериям Казахстан занял 112-е место по индексу расширенной мобильности, 61-е — по инвестиционному индексу и 112-е — по индексу качества жизни. Наиболее сильным показателем страны стала именно инвестиционная составляющая.

Всего Global Passport Index 2026 включает 197 стран и территорий. Рейтинг формируется на основе 14 показателей, объединенных в три категории: международная мобильность, инвестиционная привлекательность и качество жизни.

Первое место в мировом рейтинге заняла Швеция. В пятерку лидеров также вошли Швейцария, Финляндия, Германия, а также Дания и Нидерланды, разделившие одну позицию.

Казахстан при этом остается лидером Центральной Азии по показателю силы паспорта, сохраняя позиции на фоне расширения международных связей и развития инвестиционного потенциала страны.

Ранее Казахстан занял 57-е место в мировом рейтинге паспортов Henley Passport Index за 2026 год.