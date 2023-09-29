В Казахстане с 2025 года вводится налог на прибыль от банковских операций

Директор департамента методологии Комитета государственных доходов Алия Жетибаева ответила на вопрос об изменениях, вносимых в налоговый кодекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алии Жетибаевой, уже через два года банки будут платить налоги от прибыли, полученной от банковских операций и ценных бумаг.

- Правильно поднимается вопрос о налоговых платежах в банковской системе. В законопроект о налоговом кодексе, который рассматривается на заседаниях Мажилиса, вводится ряд изменений. Одна из важных норм – с 2025 года банки будут платить налоги на основе корпоративного подоходного налога. То есть, с 2025 года вводится налог на прибыль от банковских операций и ноты Национального банка, - сказала на брифинге Алия Жетибаева, отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ».

Спикер добавила, что на сегодняшний день размер корпоративного подоходного налога составляет 20%. Если примут новый налоговый кодекс, с банковских операций будет взиматься плата в указанном размере.

Напомним, что в начале сентября спикер Сената Маулен Ашимбаев рассказывал о том, что в Казахстане рассматривают вопрос введения налога на прибыль от банковских операций.