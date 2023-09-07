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    14:03, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ввести налог на прибыль от банковских операций могут в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают вопрос введения налога на прибыль от банковских операций. Об этом сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день, если посмотреть на все банковские кредиты, то 34% из них – это потребительские кредиты. Доля кредитов малому и среднему бизнесу составляет 25-26%. Следовательно, банкам выгоднее предоставлять потребительские кредиты простым гражданам, чем вкладывать деньги в конкретные отрасли экономики, с большим процентом и меньшим риском. Почему так происходит? Это связано с тем, что, в отличие от кредитования предпринимателей, процент от получения ценных бумаг государства очень высок. Так, на ноты Национального банка выплачивается 14,5% годовых. Здесь нет риска. Президент подчеркнул необходимость изменения этой политики. Поэтому мы рассматриваем вопрос налогообложения прибыли от банковских операций», - сказал Маулен Ашимбаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

    Как отметил председатель Сената, для введения налогообложения сначала будут внесены изменения в соответствующие законы. Некоторые законы в этом направлении уже находятся на рассмотрении Парламента, остальные будут внесены.


    Теги:
    Сенат Банки Экономика Маулен Ашимбаев Налоги Парламент
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