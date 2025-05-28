В Казахстане разработают стандарт для традиционной медицины

— В настоящее время в стране отсутствуют чётко определённые требования и процедуры, регулирующие сферу традиционной медицины. В связи с этим Министерство здравоохранения разрабатывает стандарт, который будет регламентировать методы традиционной медицины, — отметил глава Правительства в своем ответе.

По его словам, в документе будут определены основные задачи, порядок и условия предоставления традиционной медицинской помощи, в том числе требования к специалистам и оборудованию.

Ранее мы писали, какие виды традиционной медицины разрешены в Казахстане.