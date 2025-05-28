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    19:48, 27 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане разработают стандарт для традиционной медицины

    Министерство здравоохранения разработает стандарт с целью регламентации методов традиционной медицины. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос сенаторов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: pixabay

    — В настоящее время в стране отсутствуют чётко определённые требования и процедуры, регулирующие сферу традиционной медицины. В связи с этим Министерство здравоохранения разрабатывает стандарт, который будет регламентировать методы традиционной медицины, — отметил глава Правительства в своем ответе.

    По его словам, в документе будут определены основные задачи, порядок и условия предоставления традиционной медицинской помощи, в том числе требования к специалистам и оборудованию.

    Ранее мы писали, какие виды традиционной медицины разрешены в Казахстане.

    Теги:
    Медицина Минздрав РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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