Какие виды традиционной медицины разрешены в Казахстане

— В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, методы традиционной (народной) медицины могут использоваться для диагностики, лечения и профилактики только при наличии соответствующего разрешения и только медицинскими работниками. В настоящее время в нашей стране разрешено использовать исключительно доказательные и традиционные методы медицины. В соответствии с действующим законодательством, разрешены следующие виды традиционной медицины: гомеопатия, рефлексотерапия, фитотерапия, мануальная терапия, гирудотерапия (лечение пиявками), су-джок терапия, — отметил глава Правительства в своём ответе.

Он также подчеркнул, что для осуществления медицинской деятельности по данным направлениям необходимо наличие государственной лицензии и сертификата специалиста.

— Методы лечения, не относящиеся к вышеперечисленным видам медицины, считаются незаконной предпринимательской или медицинской деятельностью. В случае оказания нелегальных медицинских услуг предусмотрена административная и уголовная ответственность, — добавил Премьер-министр.

Согласно пояснению к ответу Олжаса Бектенова, процедура лицензирования медицинской деятельности автоматизирована с 2015 года и осуществляется через портал «E-License». На дополнительной странице «поиск разрешительного документа» каждый гражданин может проверить наличие лицензии у специалиста или центра традиционной медицины, используя ИИН или БИН.

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