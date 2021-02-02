НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают новый механизм жилищного строительства. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет разработан новый механизм жилищного строительства с привлечением частных инвестиций в строительство арендного жилья», - сказал Бейбут Атамкулов.

Также, по словам министра, предлагается увеличить объемы строительства кредитного жилья и продолжить проект «5-10-20» (выдача льготных займов до 5% годовых через «Отбасы банк» для очередников).

«Для этого потребуется ежегодно 420 млрд. тенге (за 7 лет – 2,9 трлн. тенге). Это позволит ежегодно строить 35 тыс. квартир по фиксированным ценам. Данный механизм охватит поддержкой 353 тысячи очередников (за 10 лет)», - пояснил Бейбут Атамкулов.