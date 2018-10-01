В Казахстане разработают новую Программу развития регионов до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане до 1 ноября 2019 года будет разработана новая Программа развития регионов до 2025 года, передает МИА «Казинформ».

В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

В частности, Главой государства поручено обеспечить внедрение новых подходов к территориальному развитию страны.

Как отметил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, в настоящее время министерством совместно с Институтом экономических исследований, а также группой известных ученых, уже проводятся аналитические исследования по вопросам совершенствования территориально-пространственной организации страны с изучением мирового опыта.

Данное исследование будет служить основой для разработки новой Прогнозной схемы территориально-пространственного развития до 2030 года, которая будет внесена на рассмотрение в Администрацию Президента до 1 сентября 2019 года. Для качественной реализации Прогнозной схемы до 1 ноября 2019 года будет разработана новая Программа развития регионов до 2025 года.

С учетом поручений Главы государства приоритетом станет развитие местной инфраструктуры: энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, местные дороги. На эти цели в 2018 году уже выделены 332 млрд тенге из республиканского бюджета. В результате реализации Программы развития регионов доступ к централизованному водоснабжению в городах составит 100%, доступ к централизованному водоснабжению в селах - до 80%.

Новый подход к территориальному развитию поднимет качество жизни в городах и в отдаленных районах, а также будет стимулировать развитие региональной экономики.