В Казахстане разработают Концепцию правовой политики на  2020-2030 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют разработать Концепцию правовой политики на 2020-2030 годы. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, проходящей в онлайн-формате на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках совершенствования основных отраслей национального законодательства планируется разработка Концепции правовой политики на 2020-2030 годы», - сказал Марат Бекетаев.

Глава Минюста пояснил, что после принятия проекта Административного процедурно-процессуального кодекса в целях реализации его основных положений и выработки единой практики применения будет принята Концепция реализации данного кодекса.

Также разрабатывается Дорожная карта реализации дальнейшего развития института адмюстиции, направленная на развитие основных положений Административного процедурно-процессуального кодекса.

«Приняты меры по интеграции базы интернет-портала государственных органов с Эталонным контрольным банком НПА. Это позволило сократить сроки направления зарегистрированного НПА на официальное опубликование с 10 до 1 рабочего дня», - добавил Марат Бекетаев.