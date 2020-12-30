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В Казахстане разработаны поправки в законы о земельных отношениях

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Декабря 2020, 22:26
В Казахстане разработаны поправки в законы о земельных отношениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработаны поправки в законы о земельных отношениях. Об этом на заседании Коллегии Министерства сельского хозяйства РК сообщила председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Гульжахан Бимендина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для исполнения поручений Главы государства об эффективном использовании сельхозземель Министерством сельского хозяйства в 20 раз увеличена ставка налога на неиспользуемые земли. Закон, предусматривающий повышение ставок налога, принят 10 декабря 2020 года. Эта мера создает экономическое понуждение к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель», сказала глава комитета.

Кроме того, Минсельхозом в текущем году разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации госуслуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости», который направлен на совершенствование земельного законодательства, упрощение процедур порядка предоставления земельных участков, сокращение взаимодействия населения с государством путем цифровизации услуг в сфере земельных отношений. Документ внесен в Мажилис.

Дополнительно ведомством разработан законопроект, предусматривающий сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 2 лет до 1 года.


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